Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после публичного выступления. Казус с американским лидером произошел на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо . Об этом сообщает РИА Новости .

Байден ответил на вопросы журналистов и завершил пресс-конференцию. Однако, закрыв папку с бумагами, президент США растерялся и на мгновение застыл, потеряв ориентацию в пространстве. Трюдо внимательно следил за пожилым коллегой и сразу бросился на помощь. Он тронул американского президента за плечо и повел к выходу.