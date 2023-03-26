Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после публичного выступления. Казус с американским лидером произошел на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает РИА Новости.
Байден ответил на вопросы журналистов и завершил пресс-конференцию. Однако, закрыв папку с бумагами, президент США растерялся и на мгновение застыл, потеряв ориентацию в пространстве. Трюдо внимательно следил за пожилым коллегой и сразу бросился на помощь. Он тронул американского президента за плечо и повел к выходу.
В комментариях к видео западные пользователи написали, что «канадский фрукт встретился с американским овощем».
«Brandon and Turdhoe, two zeroes», - резюмировали комментаторы канала CTV News, разместившего видео.
Ранее американская пресса сообщила, что Байден подал руку «журналисту-привидению».