В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
52 минуты назад

Байден не смог найти выход со сцены

Елена Прошина

Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после публичного выступления. Казус с американским лидером произошел на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден не смог найти выход со сцены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байден ответил на вопросы журналистов и завершил пресс-конференцию. Однако, закрыв папку с бумагами, президент США растерялся и на мгновение застыл, потеряв ориентацию в пространстве. Трюдо внимательно следил за пожилым коллегой и сразу бросился на помощь. Он тронул американского президента за плечо и повел к выходу.

В комментариях к видео западные пользователи написали, что «канадский фрукт встретился с американским овощем».

«Brandon and Turdhoe, two zeroes», - резюмировали комментаторы канала CTV News, разместившего видео.

Ранее американская пресса сообщила, что Байден подал руку «журналисту-привидению».

В мире,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий