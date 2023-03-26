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1 час назад

В Китае оценили встречу Путина и Си Цзиньпина в Москве

Майк Габриелян

В Китае оценили встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава МИД Китая Цинь Ганн назвал ее успешной и результативной.

В Китае оценили встречу Путина и Си Цзиньпина в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу «Россия 1» Цинь Ган отметил, что главам государств удалось заключить много соглашений.

«Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете», - сказал китайский дипломат.

Лидер КНР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 20-22 марта. В первый день они беседовали с глазу на глаз около 4,5 часов .

Это был первый заграничный визит Си Цзиньпиня после его переизбрания. Он приехал в Россию, проигнорировав мощное давление Запада, опасающегося партнерских отношений Москвы и Пекина.

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