В Китае оценили встречу Путина и Си Цзиньпина в Москве

В Китае оценили встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава МИД Китая Цинь Ганн назвал ее успешной и результативной.

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В интервью телеканалу «Россия 1» Цинь Ган отметил, что главам государств удалось заключить много соглашений.

«Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете», - сказал китайский дипломат.

Лидер КНР встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 20-22 марта. В первый день они беседовали с глазу на глаз около 4,5 часов .