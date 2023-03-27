Монахи Киево-Печерской лавры заявили, что останутся верны УПЦ и митрополиту Онуфрию

Помощник настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла архимандрит Антоний заявил, что монахи обители останутся верны канонической Украинской Православной церкви и ее главе митрополиту Киевскому Онуфрию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УПЦ. Архимандрит Антоний подчеркнул, что насельники Лавры не перейдут к раскольнической Православной церкви Украины, как в свое время Иисус Христос не поддался искушениям сатаны в пустыне. 10 марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и постановила, что монахам нужно покинуть обитель до 29 марта. Наместник одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь. В конце прошлой недели власти Украины снова потребовали от УПЦ покинуть Лавру. Впоследствии ООН опубликовала доклад о дискриминации Украинской православной церкви.