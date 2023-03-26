В Сербии назвали несправедливыми требования Запада ввести санкции против РФ

Требования Запада к Сербии ввести антироссийские санкции являются несправедливостью. Западные страны декларируют ограничения, а на деле увеличивают товарооборот с РФ. Об этом в интервью изданию «Курир» заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

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«Насколько сложно сопротивляться давлению, связанному с тем, что Сербия отказалась вводить санкции против России? Что Сербия потеряла и что приобрела?» - спросили Дачича журналисты.

«Это [отказ от санкций против России] наша принципиальная позиция и позиция созданного в прошлом году Совета национальной безопасности», - ответил политик.

По его словам, санкции против России противоречат национальным и экономическим интересам Сербии. Сербы «сами имели этот несправедливый опыт и знают, что он означает».

Дачич отметил, что Сербия не вводила санкции против России, и испытывает из-за этого сильное давление Запада. Но оно несправедливо, поскольку объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в то время как в некоторых западных странах, которые ввели санкции, он увеличился.