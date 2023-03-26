Hа Западном берегу Иордана объявилась новая радикальная группировка

Новая палестинская радикальная вооруженная группировка заявила о начале своей деятельности на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

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По данным газеты, группировку создали в городе Сальфит, который находится в северной части Западного берега. Ее назвали «Батальон мученика Умара Абу Лайлы».

Отмечается, что Абу Лайла ликвидировала в 2019 году армия Израиля, так как в марте того же года на Западном берегу он убил двух израильтян — военного и раввина. Издание указывает, что Абу Лайле на тот момент было 19 лет. После его смерти палестинцы признали Абу Лайлу мучеником.

The Jerusalem Post сообщает, что аналогичные группировки в последнее время создаются в разных районах Западного берега, особенно в районе населенных пунктов Наблус и Дженин в северной его части. Отмечается, что в эти группировки вступают десятки боевиков, которые связаны с различными крупными палестинскими организациями, в том числе с ХАМАС, ФАТХ, «Исламский джихад» (организация запрещена в России).