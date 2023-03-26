В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
37 минут назад

The Jerusalem Post: на Западном берегу Иордана объявилась новая радикальная группировка

Газета.Ru

Новая палестинская радикальная вооруженная группировка заявила о начале своей деятельности на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Hа Западном берегу Иордана объявилась новая радикальная группировка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным газеты, группировку создали в городе Сальфит, который находится в северной части Западного берега. Ее назвали «Батальон мученика Умара Абу Лайлы».

Отмечается, что Абу Лайла ликвидировала в 2019 году армия Израиля, так как в марте того же года на Западном берегу он убил двух израильтян — военного и раввина. Издание указывает, что Абу Лайле на тот момент было 19 лет. После его смерти палестинцы признали Абу Лайлу мучеником.

The Jerusalem Post сообщает, что аналогичные группировки в последнее время создаются в разных районах Западного берега, особенно в районе населенных пунктов Наблус и Дженин в северной его части. Отмечается, что в эти группировки вступают десятки боевиков, которые связаны с различными крупными палестинскими организациями, в том числе с ХАМАС, ФАТХ, «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

WP: Нетаньяху погрузил Израиль в хаос

Газета пишет, что администрация Палестины и ее силы безопасности пока «воздерживаются от принятия реальных мер по обузданию этих вооруженных группировок».

В мире,Хамас,ФАТХ,ЦАХАЛ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий