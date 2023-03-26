Жителей Киева предупредили о резком ухудшении качества воздуха в городе

Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, сообщает Telegram-канал "Киев city".

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Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве называют метеоусловия, способствующие содержанию и накоплению вредных примесей.

9 февраля власти Киева также призвали жителей на выходить на улицу в связи с ухудшением качества воздуха, вызванным повышенной концентрацией пыли.

Жителям посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и включить на максимум воздухоочиститель, если он имеется в доме.