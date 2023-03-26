Жителей Киева предупредили о резком ухудшении качества воздуха в городе

Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, сообщает Telegram-канал "Киев city".
Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве называют метеоусловия, способствующие содержанию и накоплению вредных примесей.
9 февраля власти Киева также призвали жителей на выходить на улицу в связи с ухудшением качества воздуха, вызванным повышенной концентрацией пыли.
Жителям посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и включить на максимум воздухоочиститель, если он имеется в доме.
В 2021 году Киев оказался на восьмом месте в рейтинге городов с самым грязным воздухом с показателем загрязненности 138 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в городе охарактеризовали как "нездоровый для чувствительных групп населения".