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51 минуту назад

Жителей Киева предупредили о резком ухудшении качества воздуха в городе

Газета.Ru

Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, сообщает Telegram-канал "Киев city".

Жителей Киева предупредили о резком ухудшении качества воздуха в городе
Фото: DepositphotosDepositphotos

Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве называют метеоусловия, способствующие содержанию и накоплению вредных примесей.

9 февраля власти Киева также призвали жителей на выходить на улицу в связи с ухудшением качества воздуха, вызванным повышенной концентрацией пыли.

Жителям посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и включить на максимум воздухоочиститель, если он имеется в доме.

В 2021 году Киев оказался на восьмом месте в рейтинге городов с самым грязным воздухом с показателем загрязненности 138 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в городе охарактеризовали как "нездоровый для чувствительных групп населения".

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