Раскрыта реакция Германии на решение о ядерном оружии в Белоруссии

МИД ФРГ прокомментировал заявление главы России Владимира Путина о размещении ядерного хранилища в Белоруссии. По мнению дипломатов, Москва продолжает попытки запугать Запад тактическим оружием. Об этом пишет Welt со ссылкой на заявление ведомства.

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Отмечается, что в субботу, 25 марта, Владимир Путин рассказал о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории страны российского ядерного оружия.

Глава России пояснил, что Москва не передает Минску тактические вооружения. Он добавил, что речь идет о размещении, а также об обучении расчетов. По его словам, подобную схему на протяжении многих лет практикуют США.

Дипломаты заявили, что заявление президента России вызвало негативную реакцию у официальных лиц ФРГ. В частности, в МИД назвали высказывания российского лидера «дальнейшей попыткой ядерного запугивания».

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве сочли некорректным сравнение действий России с механизмами, используемыми Вашингтоном.