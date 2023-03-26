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9 минут назад

Забастовка сотрудников аэропорта Мюнхена парализовала его работу

ТАСС

Забастовка сотрудников служб безопасности и обработки багажа парализовала в воскресенье работу мюнхенского международного аэропорта - второго в Германии по числу обслуживаемых пассажиров. К стачке призвал профсоюз сферы услуг Verdi ("Верди"), сообщила компания-оператор Flughafen Muenchen ("Флугхафен Мюнхен").

Забастовка сотрудников аэропорта Мюнхена парализовала его работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Забастовка продлится два дня и может затронуть планы в общей сложности 200 тыс. пассажиров. По данным оператора, отменены около 1,5 тыс. рейсов. Аэропорт будет осуществлять только гуманитарные перелеты.

Verdi добивается улучшения условий труда и повышения зарплат для сотрудников воздушной гавани.

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