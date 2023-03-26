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24 минуты назад

Times: украинская сторона теряет до 200 военнослужащих в сутки в боях за Артемовск

ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют от 100 до 200 военнослужащих в сутки в ходе боев за Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Sunday Times.

Согласно изданию, большие потери, которые несет украинская сторона, могут вынудить Киев в конечном счете оставить Артемовск. По мнению западных аналитиков, ВСУ придется выбирать между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где уже подготовлены укрепленные позиции для сдерживания дальнейшего российского наступления.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. За город идут ожесточенные бои. В среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к нему контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.

В мире,Ян Гагин,
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