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36 минут назад

Вучич заявил, что Путин не рассказывал ему о своих планах по Украине

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин не делился с ним своими планами по поводу начала СВО на Украине, но это не было для него секретом. Об этом Вучич сказал в эфире телеканала TV Pink.

Вучич заявил, что Путин не рассказывал ему о своих планах по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что после встречи с Путиным в Сочи 25 ноября 2021 года, он понял, что "в мире готовится много сложного".

"Не потому, что Путин мне что-то сказал. Я понимал, что будет происходить на Украине. Он мне этого не говорил. Всегда, до того, как мы встречались, он минут 40 говорил об Украине. Потом я понял, что решение принято", - рассказал Вучич.

По словам сербского президента, сам он только слушал и упорядочивал факты.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду немедленно нужен мир на Украине, но Сербия не ждет чьей-либо победы.

Вучич считает, что ЕС начнет переговоры с Украиной о вступлении в союз летом, потому что Киев не может победить в конфликте военным путем.

25 марта Вучич назвал "тяжелыми" и "сумасшедшими" времена, когда суд в Гааге может преследовать лидера великой страны. Ранее Вучич предупредил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина будет иметь негативные политические последствия.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,ЕС,
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