Германия отреагировала на решение о ядерном оружии в Белоруссии

«Сравнение, проведенное президентом [России Владимиром] Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО , вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией», — говорится в тексте.

В министерстве напомнили, что Минск в нескольких декларациях на международном уровне обязывался быть свободным от ядерного оружия.

26 марта Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).