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19 минут назад

Германия отреагировала на решение о ядерном оружии в Белоруссии

Lenta.ru

МИД Германии осуждает решение России о размещении ядерного оружия в Белоруссии. О такой реакции властей пишет газета Welt.

Германия отреагировала на решение о ядерном оружии в Белоруссии
Фото: РИА Новости РИА Новости

В ведомстве также назвали действия Москвы дальнейшей попыткой ядерного запугивания.

«Сравнение, проведенное президентом [России Владимиром] Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией», — говорится в тексте.

В министерстве напомнили, что Минск в нескольких декларациях на международном уровне обязывался быть свободным от ядерного оружия.

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26 марта Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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