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32 минуты назад

ЕС намерен ответить новыми санкциями, если Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

ТАССиещё 11

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил в воскресенье глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

ЕС предупредил об ответе на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал он в своем Twitter.

Боррель также назвал размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

Путин анонсировал конец строительства для хранилища ядерного оружия в Белоруссии

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

По словам российского лидера, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. США давно разместили его в ряде стран, так что в просьбе Белоруссии нет ничего необычного, считает Путин.

В мире,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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