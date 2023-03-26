ЕС предупредил об ответе на размещение ядерного оружия в Белоруссии

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил в воскресенье глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал он в своем Twitter.

Боррель также назвал размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.