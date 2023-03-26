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47 минут назад

Премьера Японии пристыдили за подарки Зеленскому

Российская Газета

Премьер-министра Японии Фумио Кисиду отчитали за подаренные во время его визита в Киев сувениры президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Премьера Японии пристыдили за подарки Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С критикой выступили представители оппозиции, которые во время слушаний в парламенте заставили главу японского правительства подтвердить появившуюся в СМИ информацию о переданных украинскому лидеру подарках.

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Напомним, что глава японского правительства вручил Зеленскому изготовленную в префектуре Хиросима ложку "сямодзи", которая предназначена для зачерпывания и перемешивания риса. В период русско-японской войны такие предметы использовалась японскими солдатами в качестве талисманов. На них наносились молитвы, призванные оберегать военнослужащих в ходе боев. Два года назад Кисида использовал аналогичную "сямодзи" как символ победы на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Примечательно, что на врученной Владимиру Зеленскому ложке "сямодзи" тушью было выведены слова "верная победа", а также имя японского премьера.

Коллеги по парламенту напомнили Кисиде, что в случае с Зеленским речь идет не о выборах и не о спортивных соревнованиях, чтобы желать победы. Предпочтительнее для Японии было бы выступить за мир. Поэтому нанесенная на сувенир надпись "верная победа" была неуместной.

Премьер Японии Фумио Кисида 21 марта неожиданно посетил Киев. Поездка готовилась в атмосфере строжайшей секретности. Глава японского кабмина вылетел в направлении Европы на бизнес-джете, а не правительственным бортом, из Индии, где находился с визитом. Это было сделано, чтобы не допустить утечек.

Политик приземлился в Польше и в городе Пшемысль пересел на поезд, который доставил его в украинскую столицу. Японские телеканалы показали кадры, на которых сопровождавшие Кисиду члены японской делегации вынесли из поезда картонную коробку. По предположению журналистов, именно там находились предназначенные для украинского президента подарки.

До этого момента Фумио Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто не приезжал на Украину после начала СВО. С учетом председательства Японии в "Группе семи" в текущем году это выглядело странным и вызывало непонимание со стороны представителей западного лагеря.

В мире,Владимир Зеленский,ЛДПР,
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