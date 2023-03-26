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1 час назад

В Туркмении проходят парламентские выборы

Газета.Ru

Явка на парламентских выборах в Туркмении на 11.00 (09.00 мск) превысила 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком страны.

В Туркмении проходят парламентские выборы
Фото: DepositphotosDepositphotos

"На выборах в депутаты Меджлиса [парламента] Туркменистана до 11 часов проголосовали 43,73% избирателей", - уточнили в ЦИК Туркмении.

Поясняется, что Ахалском велаяте проголосовали 43,81%, в Балканском велаяте - 42,95%, в Дашогузском велаяте - 42,85%, в Лебапском велаяте - 43,93%.

Голосование все еще продолжается и продолжится до 17.00 мск.

На парламентских выборах зарегистрировано 3 496 475 избирателей в стране и 13 078 избирателей за рубежом.

При этом законодательство Туркмении не устанавливает порог явки. В связи с чем при любой активности избирателей выборы признают состоявшимися. Избранным станет кандидат, который получит на выборах более половины голосов избирателей.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал выборы в парламент Казахстана достойным продолжением масштабных перемен.

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