В МИД Китая оценили решение Гондураса разорвать связи с Тайванем

Министерство иностранных дел Китайской народной республики (КНР) назвало правильным решение Гондураса установить дипломатические отношения с Пекином и разорвать их с Тайванем. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Правительство Гондураса решило присоединиться к 181 стране в мире, признать существование лишь одного Китая, разорвать так называемые дипломатические отношения с Тайванем, установить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гондурас пообещал Пекину не развивать никаких официальных обменов с Тайбэем.

Ранее стало известно, что Китайская народная республика и Гондурас установили дипломатические отношения после того, как латиноамериканская республика разорвала их с Тайванем.