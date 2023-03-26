В МИД Китая оценили решение Гондураса разорвать связи с Тайванем

Министерство иностранных дел Китайской народной республики (КНР) назвало правильным решение Гондураса установить дипломатические отношения с Пекином и разорвать их с Тайванем. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правительство Гондураса решило присоединиться к 181 стране в мире, признать существование лишь одного Китая, разорвать так называемые дипломатические отношения с Тайванем, установить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Гондурас пообещал Пекину не развивать никаких официальных обменов с Тайбэем.
Ранее стало известно, что Китайская народная республика и Гондурас установили дипломатические отношения после того, как латиноамериканская республика разорвала их с Тайванем.
На сегодняшний момент суверенитет Тайваня официально признают 13 государств — Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини, а также Ватикан.