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25 минут назад

Трамп считает, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали в Москве мировой порядок на следующий век

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы после прибытия лидера Китая в Москву обсудили планы на мировой порядок на следующие сто лет. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в штате Техас, передает ТАСС.

Трамп считает, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали в Москве мировой порядок на следующий век
Фото: ТАССТАСС

Он похвалил умственные способности лидеров России и Китая, считая, что они обсудили мироустройство на следующий век.

«Вы видели, президент Си, умный, и президент Путин, умный, очень умные люди, стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что Китай и Россия в данный момент едины и работают вместе.

Издание напоминает, что 20-22 марта Си Цзиньпин после переизбрания на пост председателя КНР нанес свой первый государственный визит, выбрав для этого Москву. В первый день они с главой российского государства Владимиром Путиным около 4,5 часов беседовали наедине. На следующий день, 21 марта, Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около 6 часов. Итогом визита главы КНР в Москву стало два подписанных заявления. Оба лидера посчитали встречу успешной.

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