Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

Республика Китай (Тайвань) фактически является независимым государством, однако существует в рамках концепции "Два Китая", считая себя единственным законным представительством китайской нации. На данный момент, суверенитет Тайвань официально признают 13 государств - Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини, а также Ватикан.

Гондурас стал второй латиноамериканской страной, которая приняла решение перестать признавать Тайвань как независимое государство за последнее время - в 2021 году так поступили власти Никарагуа. Ранее Тайвань отозвал своего посла из Гондураса после сообщений о намерении этой страны установить дипотношения с Пекином.