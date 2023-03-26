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Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

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Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление правительства латиноамериканской республики.

Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем
© Chiang Ying-ying/AP

Республика Китай (Тайвань) фактически является независимым государством, однако существует в рамках концепции "Два Китая", считая себя единственным законным представительством китайской нации. На данный момент, суверенитет Тайвань официально признают 13 государств - Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини, а также Ватикан.

Гондурас стал второй латиноамериканской страной, которая приняла решение перестать признавать Тайвань как независимое государство за последнее время - в 2021 году так поступили власти Никарагуа. Ранее Тайвань отозвал своего посла из Гондураса после сообщений о намерении этой страны установить дипотношения с Пекином.

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