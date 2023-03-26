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38 минут назад

Британцы удивлены просьбой отставного генерала к Путину

Елена Прошина

Читатели журнала Daily Mail прокомментировали состояние Вооруженных сил Великобритании после шуточного обращения отставного генерала Ричарда Бэрронса к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию издания.

Британцы удивлены просьбой отставного генерала к Путину
Фото: ТАССТАСС

Ранее генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс заявил, что армия Великобритании переживает не лучшие времена из-за дефицита финансирования, поэтому ее боеготовность значительно ухудшилась. Он обратился к президенту России с просьбой предупредить Великобританию о планах по захвату королевства за десять лет.

Читатели Daily Mail высказали свое мнение по этому поводу.

«А я думал, что у России только лопаты остались. То Россия слабая и растеряла свое вооружение, то она сильна, и мы должны опасаться ее!» — отметил John_w2020.

MICK53 напомнил, что Великобритания сегодня не может остановить в своих водах «даже маленькие суда», поэтому об остальном говорить не приходится. Пользователь idlapac уверен, что власти используют «страх перед Россией», чтобы отвлечь граждан от реальных проблем в королевстве, которые копились последние 30 лет. ArjunKumarIndia заявил, что армия Великобритании оказалась в таком положении, потому что власти «потеряли здравый смысл», и вместо боеспособности у них теперь «150+ гендеров».

В мире,Ричард Бэрронс,Владимир Путин,
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