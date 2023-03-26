Ранее генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс заявил, что армия Великобритании переживает не лучшие времена из-за дефицита финансирования, поэтому ее боеготовность значительно ухудшилась. Он обратился к президенту России с просьбой предупредить Великобританию о планах по захвату королевства за десять лет.

«А я думал, что у России только лопаты остались. То Россия слабая и растеряла свое вооружение, то она сильна, и мы должны опасаться ее!» — отметил John_w2020.

MICK53 напомнил, что Великобритания сегодня не может остановить в своих водах «даже маленькие суда», поэтому об остальном говорить не приходится. Пользователь idlapac уверен, что власти используют «страх перед Россией», чтобы отвлечь граждан от реальных проблем в королевстве, которые копились последние 30 лет. ArjunKumarIndia заявил, что армия Великобритании оказалась в таком положении, потому что власти «потеряли здравый смысл», и вместо боеспособности у них теперь «150+ гендеров».