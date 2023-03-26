Трамп: "Я самый невиновный человек в американской истории"

Выступая с речью во время первого митинга своей президентской компании, бывший президент США Дональд Трамп назвал себя «самым невиновным человеком в американской истории».

Трамп обратился к своим нынешним юридическим проблемам, заявив, что его налоговые декларации и другие документы, переданные следствию, не содержат никаких свидетельств нарушения закона.

«И все же, после просмотра более 11 миллионов страниц документов у них ничего нет», - цитирует Дональда Трампа ФАН.

Он также отметил, что его налоговые отчисления принесли большой доход казне.