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1 час назад

Трамп: я самый невиновный человек в американской истории

Газета.Ruиещё 2

Выступая с речью во время первого митинга своей президентской компании, бывший президент США Дональд Трамп назвал себя «самым невиновным человеком в американской истории».

Трамп: "Я самый невиновный человек в американской истории"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трамп обратился к своим нынешним юридическим проблемам, заявив, что его налоговые декларации и другие документы, переданные следствию, не содержат никаких свидетельств нарушения закона.

«И все же, после просмотра более 11 миллионов страниц документов у них ничего нет», - цитирует Дональда Трампа ФАН.

Он также отметил, что его налоговые отчисления принесли большой доход казне.

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«Это, вероятно, делает меня самым невинным человеком в истории нашей страны», — заявил Трамп.

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