Трамп: "Я самый невиновный человек в американской истории"

Выступая с речью во время первого митинга своей президентской компании, бывший президент США Дональд Трамп назвал себя «самым невиновным человеком в американской истории».
Трамп обратился к своим нынешним юридическим проблемам, заявив, что его налоговые декларации и другие документы, переданные следствию, не содержат никаких свидетельств нарушения закона.
«И все же, после просмотра более 11 миллионов страниц документов у них ничего нет», - цитирует Дональда Трампа ФАН.
Он также отметил, что его налоговые отчисления принесли большой доход казне.
«Это, вероятно, делает меня самым невинным человеком в истории нашей страны», — заявил Трамп.