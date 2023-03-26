Принц Эндрю захотел восстановить свою репутацию

Вслед за британским принцем Гарри на откровения с большой аудиторией решился и скандально известный принц Эндрю. Он хочет написать автобиографию, чтобы восстановить свою запятнанную репутацию, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

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По данным издания, знакомые принца Эндрю всячески отговаривают его от затеи со скандальной публикацией. Они уже называют будущую книгу «Запасной 2.0». Это аналогия с недавно увидевшей свет автобиографией принца Гарри, которая так и называлась — «Запасной».

— Принц Эндрю хочет написать взрывную и откровенную автобиографию королевской жизни, получившую название «Запасной 2.0», чтобы попытаться восстановить свою пошатнувшуюся репутацию, — говорится в сообщении издания.

Принц Эндрю оскандалился на весь мир, когда его обвинила в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре. Она заявила, что принц домогался ее в Лондоне, когда ей было всего 17 лет. По данным СМИ, сторонам все-таки удалось прийти к досудебному соглашению, но Эндрю до сих пор не признает своей вины. Букингемский дворец очень резко отреагировал на эту историю: Эндрю лишили почетных званий и королевского патронажа.