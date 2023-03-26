Трамп заявил, что США превратились в "банановую республику"

Соединенные Штаты деградировали до уровня "банановой республики" при действующей американской администрации. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в городе Уэйко (штат Техас).

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"Банановая республика - вот во что мы превратились, - сказал он. - Наша страна, мы этого не потерпим".

Трамп, в частности, выделил проблемы страны в вопросах защиты своих границ, системы голосования и превращения правоохранительных структур в политическое оружие и добавил, что в случае его победы на выборах президента США в следующем году "преступники, которые вредят системе правосудия, будут повержены и посрамлены".

"Если мы не выиграем выборы в 2024 году, наша страна обречена", - добавил он.