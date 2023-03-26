Американские СМИ призвали к ответным мерам на растущий альянс России и КНР

США и союзники должны быть готовы принять меры в ответ на растущий альянс Китая и России, так как их сотрудничество может изменить мировой порядок. К такому выводу пришла газета The Washington Post, передает РИА Новости.

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Издание выразило уверенность, что усиление сотрудничества России и Китая, «крупнейших стратегических и военных соперников» США, может изменить установившийся в мире порядок так же, как когда-то это сделал Вашингтон. The Washington Post считает, что США и союзники должны объединить усилия и быть готовыми принять ответные действия.

Как говорится в публикации, Китай и Россия опасаются «окружения» со стороны НАТО и США. Москва считает угрозой расширение Североатлантического альянса на восток, а Пекин опасается намерений США создать «Индо-Тихоокеанское НАТО».

Газета полагает, что сегодня Китай пытается сделать с Вашингтоном то же, что когда-то США сделали в отношении Советского союза в 1970-е года. В то время США «разыграли китайскую карту» и противопоставили КНР и СССР, пишет The Washington Post.