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49 минут назад

Американские СМИ призвали к ответным мерам на растущий альянс России и КНР

Елена Прошина

США и союзники должны быть готовы принять меры в ответ на растущий альянс Китая и России, так как их сотрудничество может изменить мировой порядок. К такому выводу пришла газета The Washington Post, передает РИА Новости.

Американские СМИ призвали к ответным мерам на растущий альянс России и КНР
Фото: 

Издание выразило уверенность, что усиление сотрудничества России и Китая, «крупнейших стратегических и военных соперников» США, может изменить установившийся в мире порядок так же, как когда-то это сделал Вашингтон. The Washington Post считает, что США и союзники должны объединить усилия и быть готовыми принять ответные действия.

Как говорится в публикации, Китай и Россия опасаются «окружения» со стороны НАТО и США. Москва считает угрозой расширение Североатлантического альянса на восток, а Пекин опасается намерений США создать «Индо-Тихоокеанское НАТО».

Газета полагает, что сегодня Китай пытается сделать с Вашингтоном то же, что когда-то США сделали в отношении Советского союза в 1970-е года. В то время США «разыграли китайскую карту» и противопоставили КНР и СССР, пишет The Washington Post.

Издание подчеркнуло, что трехдневный визит председателя Си Цзиньпина в Москву доказывает готовность Китая разыграть «карту России», чтобы противостоять тому, что лидер КНР считает попытками США «окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем».

В мире,Цзиньпин Си,НАТО,
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