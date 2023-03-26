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Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине

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Папа Римский Франциск считает, что Россия и Украина должны как можно скорее урегулировать конфликт за столом переговоров, так как это будет лучшим выходом из ситуации для всех сторон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поддерживающего переписку с понтификом председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова.

Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по Украине
© РИА Новости

Он рассказал, что сегодня исполнился ровно год с тех пор, как папа посвятил Россию Богородице и провозгласил страну домом Божьей Матери. Согласно пророчеству, в мире спустя какое-то время должен воцариться порядок. Папа Римский все еще придерживается идеи того, что мирные переговоры между Россией, Украиной и Западом — лучший вариант завершения конфликта, а другой альтернативы переговорам нет. Как подчеркнул Севастьянов, папа уверен, что переговоры и так рано или поздно начнутся, однако этому будут предшествовать смерти, разрушения и человеческое горе.

«Поэтому, чем раньше начать переговоры, тем лучше для всех сторон конфликта», — сообщил он после переписки с папой Римским.

Агентство напоминает, что 25 марта 2022 года Франциск посвятил непорочному сердцу Пресвятой Богородицы Россию и Украину. В этот день Римско-католическая церковь отмечает Благовещение Господне.

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