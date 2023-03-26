Украина призвала Европу дать ей больше оружия

Киев ждет от Европы усиления санкций против Москвы после решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и просит больше вооружений для проведения контрнаступления. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в воскресенье в эфире французского телеканала LCI.

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"Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России", - сказал он, призвав также "ввести санкции против Росатома" в ответ на решение российского руководства.

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Подоляк заявил, что в Киеве от Парижа ждут "лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора". "Россия атакует нас при помощи беспилотников, баллистических ракет, которые мы не можем перехватить. Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении", - сказал он.

Советник украинского президента добавил, что не имеет в виду поставки Парижем своих истребителей Mirage. По его словам, Киев ожидает, что, по примеру так называемой танковой коалиции, которую координирует ФРГ, в Европе будет создана и "авиационная коалиция". "Сегодня нужно создавать эффективную авиационную группировку. И да, Франция могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров на этом направлении с другими странами", - сказал он, добавив, что у Киева "есть концепт поставок дополнительных вооружений на Украину".

Все эти поставки, по словам Подоляка, нужны Киеву для проведения контрнаступления. "Мы пока еще не собрали достаточно ресурсов. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, танков, тактической аммуниции. Не обеспечив наступление, мы рискуем столкнуться с потерями", - пояснил он.