В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
31 минуту назад

В Милане прошла манифестация против антироссийских санкций и отправки оружия Киеву

ТАСС

Акция против отправки оружия на Украину прошла в субботу на площади Дуомо в центре Милана. Как сообщила одна из координаторов и руководителей общественно-политической организации "Фронт несогласия" (Fronte del Dissensо) Гайя Фузай, которая принимала участие в манифестации, инициатива собрала от 2 до 3 тыс. человек.

В Милане прошла манифестация против антироссийских санкций и отправки оружия Киеву
Фото: ТАССТАСС

"Участники требовали прекращения поставок оружия украинскому правительству и начала переговоров", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. Фузай подчеркнула "важность отмены санкций против России", а также осудила выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина. "Необходимо восстановить отношения и исторические связи между нашими странами", - отметила собеседница агентства.

Многие принесли российские и итальянские флаги. В конце апреля "Фронт несогласия" проведет учредительный съезд. Это объединение после 24 февраля 2022 года запустило акцию "Остановить убийство Донбасса" (#StopKillingDonbass).

Участники движения "Фронт несогласия" ранее поясняли, что оно появилось в августе - сентябре 2021 года на волне протестов против ограничения свободы, наложенного властями в связи с пандемией. Быстро движение получило общенациональное разрешение.

С лета 2022 года в Италии неоднократно проводились акции в поддержку РФ и против распространения русофобии, в том числе в итальянских СМИ. В феврале акция в Сан-Ремо против воинственной линии НАТО и политики Рима в отношении конфликта на Украине собрала почти 1 тыс. человек.

В мире,Владимир Путин,НАТО,Правительство Украины,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий