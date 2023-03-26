В Милане прошла манифестация против антироссийских санкций и отправки оружия Киеву

Акция против отправки оружия на Украину прошла в субботу на площади Дуомо в центре Милана. Как сообщила одна из координаторов и руководителей общественно-политической организации "Фронт несогласия" (Fronte del Dissensо) Гайя Фузай, которая принимала участие в манифестации, инициатива собрала от 2 до 3 тыс. человек.

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"Участники требовали прекращения поставок оружия украинскому правительству и начала переговоров", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. Фузай подчеркнула "важность отмены санкций против России", а также осудила выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина. "Необходимо восстановить отношения и исторические связи между нашими странами", - отметила собеседница агентства.

Многие принесли российские и итальянские флаги. В конце апреля "Фронт несогласия" проведет учредительный съезд. Это объединение после 24 февраля 2022 года запустило акцию "Остановить убийство Донбасса" (#StopKillingDonbass).

Участники движения "Фронт несогласия" ранее поясняли, что оно появилось в августе - сентябре 2021 года на волне протестов против ограничения свободы, наложенного властями в связи с пандемией. Быстро движение получило общенациональное разрешение.