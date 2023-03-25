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32 минуты назад

Польша выставила счет Евросоюзу за поставки оружия для ВСУ

Ura.Ruиещё 2

Польша выставила Европейскому союзу счета на 2 млрд евро за переданное Украине вооружение и военную технику. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Польша выставила счет Евросоюзу за переданное Украине оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы выставили счета на 2 млрд евро, и это для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привез с саммита Европейского совета», — сказал Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

По его словам, на эту сумму Польша приобретет для себя современное вооружение и военную технику. Также Моравецкий отметил, что Польше уже получила от Евросоюза порядка 200 млн евро.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты населения Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевских властей. Многие страны вмешались в конфликт и стали активно поддерживать Киев военной помощью. Власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Кроме того, Польша приняла решение по размещению американских ракетных систем залпового огня HIMARS на границе с Россией, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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