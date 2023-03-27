СБ ООН проголосует по проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северных потоках"

Совет Безопасности ООН в понедельник проведет голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Голосование, как ожидается, состоится после 15:00 (22:00 мск).

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В тексте проекта предлагается поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию "для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников".

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Отбирать специалистов для комиссии будет, как предполагается, Гутерриш. В случае принятия резолюции он в течение 30 дней должен будет представить рекомендации по предполагаемым модальностям ее создания. Документ также призывает страны, проводящие национальные расследования из-за взрывов на трубопроводах, полностью сотрудничать с комиссией и делиться с ней информацией. Документ призывает эти страны также делиться информацией с другими заинтересованными сторонами.

Россия подготовила первый вариант резолюции по "Северным потокам" в конце февраля, однако не стала сразу выносить его на голосование, а предложила странам Совбеза обсудить документ. С тех пор прошло три раунда консультаций.

Перспективы резолюции

По информации источников ТАСС во всемирной организации, общего согласия по предлагаемому Россией документу нет, то есть, скорее всего, он не будет принят.

Для принятия резолюции необходимо, чтобы ее поддержали не менее девяти членов Совбеза. Любой из постоянных членов может применить право вето, но оно засчитывается только в том случае, если иначе набирается необходимое число голосов для принятия документа. Если проект резолюции наберет восемь голосов, а США проголосуют против, это будет означать, что право вето они не применяли. Но если проект наберет девять и более голосов, то голосование против него будет означать применение права вето.

"Дело не в числе голосов, а в том, кто как проголосует", - пояснил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Ранее западные страны утверждали, что Россия якобы изолирована и не пользуется поддержкой в Совбезе, поскольку лишь она выступает против предлагаемых в СБ ООН инициатив по Украине, а остальные его члены либо поддерживают такие предложения, либо воздерживаются.

Китай ранее выступил соавтором проекта резолюции. Другие постоянные члены Совбеза - Великобритания, США и Франция, - скорее всего, ее не поддержат, при этом они могут проголосовать против или воздержаться, чтобы не дать повода обвинить себя в блокировании работы Совбеза. Другие представители западного лагеря в СБ ООН - Албания, Мальта, Швейцария, Япония, - вероятно, будут голосовать, как лидеры их блока.

Не до конца ясна позиция остальных непостоянных членов - Бразилии, Габона, Ганы, Мозамбика, ОАЭ, Эквадора. Некоторые из этих стран при предыдущих голосованиях выступали то на стороне Запада, то на стороне России.

Таким образом, обладающие правом вето западные страны могут даже не применить его для того, чтобы резолюция не была принята.

Заседание Совбеза, на котором должно состояться голосование, было назначено на прошлой неделе. Однако 26 марта МИД Украины заявил о планах созвать срочное заседание СБ ООН в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Сроки созыва такой встречи утром 26 марта по времени Нью-Йорка еще не были определены, не исключено, что оно пройдет в понедельник.

Взрывы на "Северных потоках"

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

В феврале текущего года специализирующийся на проведении расследований американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений BALTOPS водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".