Десятки тысяч людей в Израиле вышли на протест против Нетаньяху

Новая волна массовых акций протеста прошла в субботу в Израиле, десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его правительства и намеченной им судебной реформы. Наиболее массовый митинг по традиции состоялся в Тель-Авиве, где сильны оппозиционные настроения, передает корр. ТАСС.

Демонстранты прошли маршем по центральным улицам города, распевая песни и скандируя кричалки в поддержку демократии. Основной митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий на востоке города. Выступавшие подвергли критике курс кабмина Нетаньяху и заявили о недопустимости отказа от демократических принципов, к чему, по их убеждению, может привести предложенная правящей коалицией судебная реформа.

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Митингующие размахивали израильскими и радужными флагами, активно скандировали лозунги "Израиль не диктатура" и "Демократия или восстание". Они клеймили позором Нетаньяху и его партнеров по коалиции.

По данным 12-го канала израильского телевидения, митинг в Тель-Авиве собрал порядка 180 тыс. участников.

Двенадцать недель протестов

Массовые акции протеста оппозиции проходят в Израиле уже двенадцатую неделю подряд. Помимо крупнейшего митинга в Тель-Авиве, демонстрации состоялись во многих других городах, включая Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, Герцлию. В общей сложности, по данным организаторов, акции в этот вечер проходили в 150 разных точках по всей стране.

Демонстрация в Тель-Авиве началась позже обычного - устроители учли переход страны на летнее время в ночь на пятницу и сдвинули сроки митинга, чтобы на него могли успеть и те, кто соблюдает шаббат. Для верующих иудеев это еженедельное время полного покоя и отдыха, оно наступает после захода солнца в пятницу и длится до вечера субботы.

Нынешний митинг предваряет новую эскалацию протестов, которую анонсировали организаторы. С воскресенья - первого рабочего дня в Израиле - в стране должна начаться "неделя паралича". Организаторы теперь планируют проводить многочисленные акции протеста каждый день, постоянно наращивая их масштаб. Наиболее крупные митинги намечены на среду и четверг, однако подробный перечень планируемых акций организаторы пока раскрывать не стали.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против политики кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил подготовленный новым правительством проект судебной реформы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиции.