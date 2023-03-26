Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Миссисипи из-за торнадо

"Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <...> торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении.