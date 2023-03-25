"Страна.ua": в Одесской области Украины прогремел сильный взрыв

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о сильном взрыве в Одесской области Украины, передает ТАСС.

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Отмечается, что воздушная тревога на территории области не объявлялась.

В ночь на 25 марта «Страна.ua» сообщала о взрывах в городах Славянск, Краматорск и Константиновка, которые находятся в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР).

Днем 25 марта сообщалось о воздушной тревоге в четырех областях Украины. Согласно онлайн-карте минцифры страны, воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в 15:11 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).