Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Миссисипи

«Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <…> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <…> торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года», — сказано в сообщении.