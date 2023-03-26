Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Миссисипи

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Миссисипи из-за торнадо. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.
«Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <…> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <…> торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года», — сказано в сообщении.
26 марта National Public Radio сообщало, что в американских штатах Миссисипи и Алабама по меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо. Уточнялось, что порывы ветра достигали 129 км/час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и града.
Ранее Байден пообещал поддержку штату Миссисипи, пострадавшему от шторма.
До этого стало известно, что метеоролог Мэтт Лаубган из Миссисипи, потрясенный радиолокационными снимками пояса торнадо, направляющегося к небольшому городку Амори в его зоне наблюдения, молился в прямом эфире.