В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в американском штате Миссисипи из-за торнадо

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Миссисипи из-за торнадо. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Миссисипи
© globallookpress.com

«Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <…> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <…> торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

26 марта National Public Radio сообщало, что в американских штатах Миссисипи и Алабама по меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо. Уточнялось, что порывы ветра достигали 129 км/час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и града.

Ранее Байден пообещал поддержку штату Миссисипи, пострадавшему от шторма.

В Миссисипи и Алабаме 26 человек погибли в результате торнадо

До этого стало известно, что метеоролог Мэтт Лаубган из Миссисипи, потрясенный радиолокационными снимками пояса торнадо, направляющегося к небольшому городку Амори в его зоне наблюдения, молился в прямом эфире.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий