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Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения

ЕС должен установить контроль над государствами, покупающими высокотехнологичные товары двойного назначения, чтобы они не переправляли их в Россию. С подобным призывом выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает Bloomberg.

Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения
© globallookpress.com

«Мы изучили данные об экспорте республик бывшего СССР и других стран, граничащих с Россией. Очень, очень поразительно выглядит движение грузовиков… Внезапно оно увеличилось в четыре раза с начала санкций», - сказал Хабек журналистам в пятницу в Копенгагене.

По его словам, «надо быть очень доверчивым, чтобы не заметить никакой связи».

Ранее сообщалось, что ЕС намерен попросить ряд стран усилить мониторинг сотен видов товаров, которые якобы «могут быть использованы Россией в военных целях». В частности, ЕС намерен ввести санкции против стран Центральной Азии, если они будут помогать РФ с экспортом товаров.

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