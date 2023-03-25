Германия призвала контролировать передвижение товаров двойного назначения

«Мы изучили данные об экспорте республик бывшего СССР и других стран, граничащих с Россией. Очень, очень поразительно выглядит движение грузовиков… Внезапно оно увеличилось в четыре раза с начала санкций», - сказал Хабек журналистам в пятницу в Копенгагене.