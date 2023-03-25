Высокие цены в клинике заставили британца поехать в Киев лечить зубы

Житель Кембриджа (Великобритания) Ричард Хоу отправился в Киев лечить зубы из-за высокой стоимости стоматологических услуг в королевстве. Об этом пишет The Mirror.

Хоу пояснил, что в местной клинике от него потребовали за лечение зуба порядка £1 тыс. (94 тыс. рублей).

По его мнению, столь высокая цена является показателем хаоса в сфере британской стоматологии.

В итоге, он провел мониторинг цен и отправился в Киев, где специалисты без проблем помогли ему вылечить зуб.