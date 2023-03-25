Высокие цены в клинике заставили британца поехать в Киев лечить зубы

Житель Кембриджа (Великобритания) Ричард Хоу отправился в Киев лечить зубы из-за высокой стоимости стоматологических услуг в королевстве. Об этом пишет The Mirror.
Хоу пояснил, что в местной клинике от него потребовали за лечение зуба порядка £1 тыс. (94 тыс. рублей).
По его мнению, столь высокая цена является показателем хаоса в сфере британской стоматологии.
В итоге, он провел мониторинг цен и отправился в Киев, где специалисты без проблем помогли ему вылечить зуб.
Напомним, что в европейских странах в 2022-23 годах существенно выросли цены на газ, воду и электричество. Соединенное Королевство кризис затронул не столь глобально, как ФРГ и Францию. Вместе с тем, стоимость услуг ЖКХ заметно подросла.