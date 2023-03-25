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Юная дочь Ким Чен Ына появилась на публике в стеганой куртке почти за $3000

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Десятилетняя дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилась на публике в наряде люксового бренда Dior. Ким Чжу Э посетила очередной запуск ракеты.

Дочь Ким Чен Ына появилась на публике в куртке почти за $3000
© kremlin.ru | Администрация Президента России

Во время мероприятия на Ким Чжу Э была стеганая куртка черного цвета. Она представлена в ассортименте французского модного дома Dior. Данную верхнюю одежду можно приобрести за 2800 долларов (216 тысяч рублей), пишет NDTV. Отмечается, что журналисты опознали вещь благодаря характерному принту в ромбы.

Северная Корея провела запуск пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 16 марта. Пуском руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Вместе с ним за процессом следила юная дочь Ким Чжу Э.

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