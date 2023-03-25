Дочь Ким Чен Ына появилась на публике в куртке почти за $3000

Во время мероприятия на Ким Чжу Э была стеганая куртка черного цвета. Она представлена в ассортименте французского модного дома Dior. Данную верхнюю одежду можно приобрести за 2800 долларов (216 тысяч рублей), пишет NDTV. Отмечается, что журналисты опознали вещь благодаря характерному принту в ромбы.