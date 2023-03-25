Дочь Ким Чен Ына появилась на публике в куртке почти за $3000

Юная дочь Ким Чен Ына появилась на публике в стеганой куртке почти за $3000
Десятилетняя дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилась на публике в наряде люксового бренда Dior. Ким Чжу Э посетила очередной запуск ракеты.
Во время мероприятия на Ким Чжу Э была стеганая куртка черного цвета. Она представлена в ассортименте французского модного дома Dior. Данную верхнюю одежду можно приобрести за 2800 долларов (216 тысяч рублей), пишет NDTV. Отмечается, что журналисты опознали вещь благодаря характерному принту в ромбы.
Северная Корея провела запуск пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 16 марта. Пуском руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Вместе с ним за процессом следила юная дочь Ким Чжу Э.