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44 минуты назад

Немецкий сайт заявил о якобы причастности России к взрывам на "Севпотоках"

Майк Габриелян

СМИ Германии начали вбрасывать в информационный поток фейки о том, что взрывы на «Северных потоках» устроила Россия. Инициатором стало издание T-online, ранее не публиковавшее «расследований», сообщает РИА Новости.

Немецкий сайт заявил о якобы причастности России к взрывам на "Севпотоках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание ссылается на некие «анонимные источники» в силовых структурах, и утверждает, что расследование взрывов якобы может вывести на Россию.

Фейковую статью уже перепечатали несколько изданий в ФРГ и Австрии.

В частности, утверждается, что три «подозрительных корабля» покинули базу в Калининграде ночью 21 сентября 2022 года – за 5 дней до взрыва на трубопроводах. На кораблях якобы находилось оборудование для установки взрывных устройств, а подразделение российского ВМФ действовало в районе «под строгим прикрытием».

Согласно фейку T-online, в операции «предположительно» участвовал российский корабль для транспортировки подводных лодок СС-750. На его борту находилась мини-субмарина АС-26, оснащенная устройствами, которые могут перемещать под водой груз до 50 килограммов. Два других судна - буксиры СБ-123 и «Александр Фролов» с грузовыми кранами, способными «спускать на воду взрывные устройства».

«Уголовное дело пока остается нераскрытым, но появилась цепочка доказательств. Она не указывает ни на США, ни на Украину. Следы ведут в Москву», - бездоказательно сообщает T-online.

В качестве аргументов используются анонимные источники и «спутниковые снимки» с неизвестными объектами «длиной в 95 метров».

В феврале американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках». Он пришел к выводу, что взрывные устройства заложили водолазы ВМС США. Это произошло в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops и при поддержке норвежских специалистов.

В марте Херш предупредил, что западные правительства начали вбрасывать в мировое инфополе фейковые версии о теракте на «Потоках». Так они хотят отвлечь внимание от его расследования.

В мире,Сеймур Херш,Александр Фролов,
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