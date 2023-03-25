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Додон призвал оппозиционные партии объединиться, а не конкурировать

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Молдавский политик Игорь Додон, экс-президент республики, призвал оппозиционные партии объединиться с тем, чтобы остановить политический хаос в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

Додон призвал оппозиционные партии объединиться, а не конкурировать
© РИА Новости

Отмечается, что ранее двое депутатов от Соцпартии перешли в Движение для народа, созданное партией «Шор».

Додон подчеркнул, что молдавским оппозиционным партиям следовало проводить переговоры, работать над созданием единой структуры, а не конкурировать друг с другом, фактически помогая власти.

По его словам, глава Молдавии Майя Санду практически уничтожила правые партии. В настоящее время она и ее сторонники взялись за левый фланг с тем, чтобы его ликвидировать.

Оппозиция слаба и расколота, пояснил Додон. Вместе с тем, по его оценке, эта ситуация не продлится вечно. В конечном итоге, хаос удастся остановить.

Это произойдет в том случае, если в единую команду соберутся все, кто действительно желает противостоять властям республики, резюмировал политик.

Ранее Додон сообщил, что обратился в прокуратуру республики с требованием привлечь Санду к уголовной ответственности.

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