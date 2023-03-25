В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой

Британия сможет отразить российское вторжение, только если Владимир Путин заранее уведомит о нем Лондон, желательно – за 10 лет до нападения. Об этом заявил генерал в отставке Ричард Барронс, пишет Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Генерал считает, что вооруженные силы Британии сильно разорены сокращениями и отсутствием инвестиций. Он посокрушался, сравнивая нынешнюю ситуацию с временами Холодной войны, когда Лондон был готов мобилизоваться «в течение четырех часов».

«Сейчас нам понадобится уведомление за 5-10 лет о внезапном нападении России, чтобы справиться с ним. Это не очень приятно и глубоко разочаровывает», - сказал Барронс.

63-летний отставник обвинил премьер-министра Риши Сунака и канцлера Джереми Ханта в том, что они проигнорировали просьбы увеличить военные расходы на 11 млрд фунтов стерлингов в течение двух лет.

По мнению Барронса, Россия скоро перевооружится и «может стать еще более смертоносной угрозой для Запада». Лондон уже находится в конфронтации с Россией, но предпринимает «очень мало по этому поводу».

«Россия явно рассержена и перевооружается, поэтому она восстановит боеспособность, а когда боевые действия в зоне украинского конфликта прекратятся, Россия обвинит в случившемся нас», - сказал отставной военный.

Барронс сравнил войска Британии и России, не учитывая силы НАТО, и пришел к выводу, что «разница разительна». У Британии около 137 000 военнослужащих, 227 танков и 5015 единиц бронетехники и 70 кораблей.

У России, по оценке генерала, 1 350 000 военнослужащих, 12 420 танков и более 30 000 бронемашин. ВМФ имеет 605 кораблей.

На прошлой неделе Риши Сунак пообещал поднять расходы на оборону с 2% ВВП до 2,5%, но не назвал никаких сроков.