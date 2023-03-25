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31 минуту назад

Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны

Майк Габриелян

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борель, пишет Financial Times.

«Важно, что визит Си Цзиньпина в Россию снижает риск начала ядерной войны, и представители КНР очень ясно дали это понять», - заявил Борель.

Он подчеркнул, что в китайском плане по урегулированию украинского кризиса упоминается положение о недопустимости применения ядерного оружия.

Несмотря на мощное давление Запада, Си Цзиньпин после переизбрания нанес первый иностранный визит именно в Россию.

20-22 марта китайский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, состоялись российско-китайские переговоры с участием делегаций. По итогам встречи эксперты заявили о возможном военно-политическом союзе – Большой двойке.

Китай отреагировал на предложение США о разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина

В феврале Пекин предложил мирный план окончания украинского конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе прекращение огня. В Кремле отметили, что многие пункты могут быть взяты за основу урегулирования, когда Запад и Киев будут готовы к нему.

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