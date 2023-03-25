Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борель, пишет Financial Times.
«Важно, что визит Си Цзиньпина в Россию снижает риск начала ядерной войны, и представители КНР очень ясно дали это понять», - заявил Борель.
Он подчеркнул, что в китайском плане по урегулированию украинского кризиса упоминается положение о недопустимости применения ядерного оружия.
Несмотря на мощное давление Запада, Си Цзиньпин после переизбрания нанес первый иностранный визит именно в Россию.
20-22 марта китайский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, состоялись российско-китайские переговоры с участием делегаций. По итогам встречи эксперты заявили о возможном военно-политическом союзе – Большой двойке.
В феврале Пекин предложил мирный план окончания украинского конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе прекращение огня. В Кремле отметили, что многие пункты могут быть взяты за основу урегулирования, когда Запад и Киев будут готовы к нему.