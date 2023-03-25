Жителей Польши возмутил митинг украинских беженцев

Читатели польского издания Kresy пришли в ярость из-за состоявшегося в Кракове митинга украинских эмигрантов с флагами УПА (экстремистская организация, запрещенная в России).

Комментарии поляков приводит РИА Новости.

«Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо», - написал пользователь Mirosław Wicherek.

По его словам, он не понимает, почему польские правоохранители не разогнали экстремистский митинг. Трудно представить, чтобы в Израиле разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан. Однако украинским потомкам нацистских преступников, устроивших геноцид поляков - Волынскую резню - это дозволяется.

Комментаторы также отметили, что государственная прокуратура и суды «охотно преследуют за правду польских патриотов», но не желают заводить уголовные дела в отношении тех, кто почитает нацизм.

«Это уже устарело?» – задался вопросом Paweł Dominik Filist, опубликовав ссылку на принятый в Польше закон о запрете бандеровской идеологии.

Пользователи отмечают, что «ниже пасть нельзя», и поляки разводят у себя тех, кто хочет забрать Перемышль и привержен Бандере.

«Нужно ходить на протесты этих дедов и рвать эти тряпки, а не просто обсуждать в интернете», – призвал Lukasz Kozi.