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38 минут назад

Жителей Польши возмутил митинг украинских беженцев

Майк Габриелян

Читатели польского издания Kresy пришли в ярость из-за состоявшегося в Кракове митинга украинских эмигрантов с флагами УПА (экстремистская организация, запрещенная в России).

Жителей Польши возмутил митинг украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комментарии поляков приводит РИА Новости.

«Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо», - написал пользователь Mirosław Wicherek.

По его словам, он не понимает, почему польские правоохранители не разогнали экстремистский митинг. Трудно представить, чтобы в Израиле разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан. Однако украинским потомкам нацистских преступников, устроивших геноцид поляков - Волынскую резню - это дозволяется.

Комментаторы также отметили, что государственная прокуратура и суды «охотно преследуют за правду польских патриотов», но не желают заводить уголовные дела в отношении тех, кто почитает нацизм.

«Это уже устарело?» – задался вопросом Paweł Dominik Filist, опубликовав ссылку на принятый в Польше закон о запрете бандеровской идеологии.

Пользователи отмечают, что «ниже пасть нельзя», и поляки разводят у себя тех, кто хочет забрать Перемышль и привержен Бандере.

«Нужно ходить на протесты этих дедов и рвать эти тряпки, а не просто обсуждать в интернете», – призвал Lukasz Kozi.

Ранее стало известно, что Варшава выставила украинским эмигрантам счет на полмиллиона евро за незаконно полученные пособия.

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