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Китай отреагировал на предложение США о разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина

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Китай не проявил интереса к перезагрузке двусторонних отношений и предложению Вашингтона о телефонном разговоре Байдена и Си. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Китай отреагировал на предложение США о разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина
© globallookpress.com

«Несмотря на старания дипломатов США, китайские коллеги не проявили особого интереса», - заявил источник.

По его словам, переговоры могли бы стать «первым шагом» в уменьшении напряженности между государствами. Однако договоренности достигнуты не были.

Это не первый дипломатический крах США в отношениях с Пекином. На Мюнхенской конференции по безопасности встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и китайского дипломата Ван И обернулась конфузом для Вашингтона. Китай отказался координировать встречу, поэтому представителю Госдепартамента по Восточной Азии пришлось лично разыскивать Ван И в кулуарах, чтобы спросить о его планах.

В итоге состоявшийся разговор стал «самым враждебным» после трудных переговоров на Аляске в 2021 году.

На этом фоне лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву, где стороны договорились расширить сотрудничество.

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Reuters пишет, что отношения США и Китая находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Две страны столкнулись по целому ряду вопросов, включая «молчаливую поддержку Китаем» СВО на Украине, «подавление Гонконга и будущее Тайваня».

В феврале военные США сбили китайский воздушный шар, который влетел в воздушное пространство страны. Китай ответил, что это был метеозонд, сбившийся с курса, и обвинил американцев в чрезмерной реакции.

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