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1 час назад

В США взорвалась шоколадная фабрика

Lenta.ruиещё 1

В США, штате Пенсильвания в пятницу, 24 марта, произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на очевидцев.

В США взорвалась шоколадная фабрика
Фото: ТАССТАСС

Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился, и, по некоторым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.

Местные СМИ сообщают о «многочисленных раненых», не приводя их точное число. Также утверждается, что до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара.

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