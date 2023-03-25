В США взорвалась шоколадная фабрика

В США, штате Пенсильвания в пятницу, 24 марта, произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на очевидцев.

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Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился, и, по некоторым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.