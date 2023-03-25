Зеленский рассказал о серьезных проблемах ВСУ

Военные силы Украины (ВСУ) пока не готовы к контрнаступлению на восточном направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS [„Хаймарс“] мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — отметил украинский лидер, передает китайская газета The Japan News by The Yomiuri Shimbun.

Он подчеркнул, что «для этого не сформировано абсолютно никаких условий». Известно, что интервью было взято у Зеленского в поезде по пути в Киев после посещения им подконтрольной Украине части Херсонской области.