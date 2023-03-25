Байдена унизили на телевидении в Саудовской Аравии

Саудовский государственный телеканал MBC показал в эфире пародию на американского лидера Джозефа Байдена и вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис, в которой главу государства изобразили «незадачливым шутом», сообщает New York Post.

Фото: ТАСС ТАСС

Видео стало «вирусным». На нем «президент», стоящий за трибуной в Белом доме на фоне флагов, отдает честь, после чего отходит в сторону и пытается поздороваться с пустотой. Никого не найдя, «Байден» поворачивается к флагам, где также пусто, и приветственно машет рукой. После этого он еще раз пытается пожать руку пустому месту.

После этого в кадре появляется взволнованная вице-президент, которая подзывает «главу Белого дома», после чего они «позируют» перед камерой, пожимая друг другу руки. После этого «американский лидер» вновь оборачивается к флагам и протягивает руку, а «Харрис» пытается его удержать на месте.

В другом отрывке актер, играющий президента, спотыкается, поднимаясь по лестнице, ведущей к самолету Air Force One, в то время как комик, изображающий вице-президента, в ужасе наблюдает за происходящим.