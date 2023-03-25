Байден порассуждал об отношениях с Ираном на фоне обстрелов американских военных

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рассуждая об отношениях двух стран, он отметил, что США готовы решительно защищать своих граждан.

«Дабы не возникло никакой ошибки, США не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан. Это — именно то, что было сделано прошлой ночью», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Американский лидер подчеркнул, что США намерены прилагать все усилия по противодействию терроризму на Ближнем Востоке совместно с союзниками.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако готовы «быстро и решительно» отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии.

Ранее стало известно, что ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист, а также ранены шестеро военнослужащих США. По словам Райдера, удары, которые Вашингтон нанес минувшей ночью, говорят, что Штаты серьезно относятся к защите личного состава.