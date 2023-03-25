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23 минуты назад

Байден пообещал России «исторические санкции»

Елена Прошина

Вашингтон и Оттава намерены продолжать давление на Москву с помощью «исторических санкций и тарифов», сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Байден пообещал России «исторические санкции»
Фото: ТАССТАСС

Данное обещание прозвучало на совместной с главой канадского правительства Джастином Трюдо пресс-конференции. Американский лидер также пообещал продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь украинским властям. Отмечается, что Запад будет и дальше обучать и обеспечивать необходимым снаряжением вооруженные силы бывшей советской республики.

Байден перепутал Канаду с Китаем

Кроме того, было заявлено, что Канада и США считают Китай серьезным вызовом международному порядку. Из совместного заявления Байдена и Трюдо следует, что от КНР исходят «разрушительные действия, такие как экономическое принуждение, нерыночная политика и практика, нарушения прав человека». Главы государств отметили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, призвав к мирному урегулированию вопросов между Пекином и Тайбэем.

В мире,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,
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