В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В ночь на субботу, 25 марта, воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Отмечается, что сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.