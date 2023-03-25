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В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога

В ночь на субботу, 25 марта, воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины.

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
© globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Отмечается, что сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

По данным украинского канала «24», в Днепропетровской и Сумской областях Украины в ночь на 24 марта произошли взрывы.

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