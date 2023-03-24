В США обидчику Трампа прислали конверт с белым порошком

Конверт с неизвестным белым порошком прислали в здание, в котором расположен офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Как ожидается, он должен вынести обвинение в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в 12:00 по местному времени (19:00 мск) 24 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы полицейского управления.

Конверт с белым порошком был обнаружен в отделе корреспонденции по адресу Центер-стрит 80, — рассказали в полиции.

Издание nydailynews.com в свою очередь сообщило, что на конверте было написано «Элвин». В полиции данную информацию не подтвердили и не рассказали, каким веществом является белый порошок. При этом правоохранители заверили, что о пострадавших ничего не сообщалось. Подозреваемых также нет, а кому предназначалось письмо, неясно.