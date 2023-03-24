Вучич обратился к НАТО с вопросом

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок 1999 года спросил у руководства НАТО о том, кто дал альянсу право убивать сербов. Его слова приводит «РИА Новости».

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«Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» — сказал Вучич.

Он обвинил НАТО во лжи, напомнив, что альянс объяснял свои действия прекращением гуманитарной катастрофы, которой не было. Вместо же этого, по словам президента Сербии, объединение «вооружало повстанческие группы в свободной и суверенной стране, ни одним пальцем на ноге не вступившей на территорию другого государства». Кроме того Вучич указал, что стоило инициаторам агрессии понять, что они не получат формально-правовое одобрение Совбеза ООН, и 19 членов НАТО решили обойтись без него, напав на «малую» страну.

Также он подчеркнул, что Сербия забудет о случившемся «только тогда, когда исчезнут все сербы». Таким образом он ответил на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, выразившего надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО 1999 года.