В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
11 минут назад

Вучич спросил у НАТО о том, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок 1999 года спросил у руководства НАТО о том, кто дал альянсу право убивать сербов. Его слова приводит «РИА Новости».

Вучич обратился к НАТО с вопросом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» — сказал Вучич.

Он обвинил НАТО во лжи, напомнив, что альянс объяснял свои действия прекращением гуманитарной катастрофы, которой не было. Вместо же этого, по словам президента Сербии, объединение «вооружало повстанческие группы в свободной и суверенной стране, ни одним пальцем на ноге не вступившей на территорию другого государства». Кроме того Вучич указал, что стоило инициаторам агрессии понять, что они не получат формально-правовое одобрение Совбеза ООН, и 19 членов НАТО решили обойтись без него, напав на «малую» страну.

Вучич ответил на призыв"забыть обиду" на агрессию НАТО

Также он подчеркнул, что Сербия забудет о случившемся «только тогда, когда исчезнут все сербы». Таким образом он ответил на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, выразившего надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО 1999 года.

Напомним, что 24 марта Сербия отмечает годовщину бомбардировок альянса, которые привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Кроме того из-за использования боеприпасов с обедненным ураном в стране стали фиксировать рост онкологических заболеваний.

В мире,Кристофер Хилл,Александр Вучич,НАТО,Совбез ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий