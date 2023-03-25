Вучич призвал НАТО ответить за бомбардировки Югославии в 1999 году

Президент Сербии Александар Вучич призвал НАТО ответить за агрессию против Союзной Республики Югославия в 1999 году.

В своем выступлении на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии, Вучич заявил, что прошло 24 года с тех пор, как страны НАТО разорвали на части территорию этой страны, убили 79 детей, 2,5 тыс. граждан, причем не только мирных жителей, но и солдат и полицейских, передает ТАСС.

Президент Сербии обратился к НАТО, потребовав ответа, по какому праву страны альянса убивали сербских солдат и полицейских, находящихся на своей территории и в своей стране, кто дал им это право. Вучич подчеркнул, что страны НАТО не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, а лишь вооружали повстанческие группы в одной свободной и суверенной стране, которая не ступала на территорию другой страны даже мизинцем ноги.