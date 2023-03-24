Вучич назвал "сумасшедшими" времена, когда суд в Гааге "преследует лидера великой страны"

Времена, когда лидера великой страны может преследовать суд в Гааге , являются "тяжелыми" и "сумасшедшими". Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич , выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО .

"Мы живем в сумасшедшие времена. <...> Перед нами тяжелый период, мы живем в такие времена. Мог ли кто-нибудь представить, что будет преследоваться лидер одной из величайших стран мира?" - сказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией, не является мудрым решением и ведет к крупнейшему конфликту в истории человечества.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.