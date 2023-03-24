В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
38 минут назад

Вучич назвал "сумасшедшими" времена, когда суд в Гааге "преследует лидера великой страны"

ТАСС

Времена, когда лидера великой страны может преследовать суд в Гааге, являются "тяжелыми" и "сумасшедшими". Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич, выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО.

Вучич назвал "сумасшедшими" времена, когда суд в Гааге "преследует лидера великой страны"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы живем в сумасшедшие времена. <...> Перед нами тяжелый период, мы живем в такие времена. Мог ли кто-нибудь представить, что будет преследоваться лидер одной из величайших стран мира?" - сказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией, не является мудрым решением и ведет к крупнейшему конфликту в истории человечества.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

В мире,Александар Вучич,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий